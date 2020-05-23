Расследование обстоятельств гибели нардепа Давиденко должно быть оперативным, - Разумков

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

Разумков также призвал правоохранителей быть максимально объективными

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отреагировал на гибель народного депутата Украины Валерия Давыденко. Разумков призвал правоохранителей провести расследование оперативно.

Об этом сообщает пресс-служба ВР в Facebook.

Председатель украинского парламента выразил соболезнования в связи со смертью народного депутата.

"Сегодня Верховную раду всколыхнула страшная весть о трагической смерти нашего коллеги по парламенту, народного депутата VIII и IX созывов Валерия Давыденко... Расследование должно быть оперативным и максимально объективным", - цитирует Разумкова пресс-служба ВР.

Уточняется, что сейчас обстоятельства гибели нардепа выясняют правоохранительные органы.

Напомним, 23 мая в офисе в Киеве с огнестрельным ранением нашли мертвым нардепа Валерия Давыденко.

Впоследствии в полиции открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Валерий Давыденко победил на выборах в Верховную раду в 2014 году в одномандатном округе № 208 в Черниговской области. В 2019 году повторно прошел в Раду.

Ранее работал на должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Николая Азарова (2013-2014).

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Автор: Инна Собора