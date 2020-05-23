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Розслідування обставин загибелі нардепа Давиденка має бути оперативним, - Разумков

Новини » Політика     23.05.2020 - 23:09
Розслідування обставин загибелі нардепа Давиденка має бути оперативним, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Разумков також закликав правоохоронців бути максимально об'єктивними

Голова Верховної ради України Дмитро Разумков відреагував на загибель народного депутата України Валерія Давиденка. Разумков закликав до правоохоронців провести розслідування оперативно.

Про це повідолмляє прес-службу ВР у Facebook.

Голова українського парламенту висловив співчуття у зв'язку зі смертю народного депутата.

"Сьогодні Верховну раду сколихнула страшна звістка про трагічну смерть нашого колеги по парламенту, народного депутата VIII та IX скликань Валерія Давиденка... Розслідування має бути оперативним та максимально об‘єктивним", - цитує Разумкова прес-служба ВР.

Уточнюється, що наразі обставини загибелі нардепа з’ясовують правоохоронні органи.

Нагадаємо, 23 травня у офісі в Києві з вогнепальним пораненням знайшли мертвим нардепа Валерія Давиденка.

Згодом у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.

Валерій Давиденко переміг на виборах до Верховної ради у 2014 році в одномандатному окрузі № 208 в Чернігівській області. У 2019 році повторно пройшов до Ради.

Раніше працював на посаді заступника міністра аграрної політики та продовольства України в уряді Миколи Азарова (2013-2014).

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України нардеппреступлениярозслідування
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