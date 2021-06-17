Расследование НАБУ установило двух трейдеров электроэнергией, связанных с руководством НКРЭКУ, - нардеп

"Сегодня ВСК получила данные, что очередной трейдер - ООО "Укренергоекспорт", - в отношении которого НАБУ проводит расследование по факту кражи 1,9 млрд грн в "Укрзализныце" и схем торговли "воздухом", - связан с непосредственными подчиненными главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка", - сообщил нардеп.

Он отметил, что согласно официальной декларации начальника отдела экспертизы проектов нормативно-правовых актов НКРЭКУ Татьяны Чуб за 2020 год, ее муж получал заработную плату в ООО "Укрэнергоэкспорт".

В 2020 году "Укрэнергоэкспорт" заработал на перепродаже тока государственных компаний 295 млн грн, не произведя при этом ни 1 кВт.часов электрической энергии.

"Сразу 4 человека связывают напрямую голову НКРЭКУ Валерия Тарасюка с трейдером, который по данным НАБУ участвовал в махинациях и хищении средств "Укрзализныци" и "Энергоатома", - подчеркнул Наливайченко.

Ранее Наливайченко со ссылкой на данные ВСК и расследования НАБУ сообщил о непосредственной связи трейдера ООО "Энерджикс" по ближайшему окружению Валерия Тарасюка. В частности трейдер связан с мужем заместителя начальника одного из департаментов НКРЭКУ.

Напомним, ранее Министерство энергетики призвало НКРЭКУ пресечь схемы и махинации с ценами на рынке электроэнергии, которые привели к миллиардные убытки "Энергоатома" и других государственных компаний.

НКРЭКУ признала, что на рынке существуют махинации с ценами лишь 2 июня, однако отказалась их остановить по требованию Минэнерго.

10 июня Минэнерго повторно призвало НКРЭКУ прекратить махинации, однако в ответ глава комиссии Валерий Тарасюк обвинил госкомпанию "Энергоатом" в неэффективности, а Минэнерго в непрофессионализме.

16 июня НКРЭКУ опять отказалось выполнять рекомендации Минэнерго, которые были призваны остановить махинации трейдеров с перепродажей электроэнергии государственных компаний.