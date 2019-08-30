Расследование по импорту удобрений должно выявить схемы обхода санкций Россией, - эксперты

Расследование Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений не приведет к нехватке продукта к посевной компании, поскольку необходимое количество удобрений уже в Украине и импорт их не прекращен. Об этом во время круглого стола, посвященного вопросам влияния санкций в отношении РФ на украинскую химическую промышленность, экономику и АПК, заявил вице-президент Союза химиков, директор по регуляторной политике Group DF Игорь Гольченко, передает РБК-Украина.

"В Украину завезено 1,7 млн тонн сложных минеральных удобрений при потреблении 1,8 млн тонн. Начатое расследование не означает, что импорт остановлен, это всего лишь начато расследование. Те, кто говорит о том, что удобрений нет, - на наш взгляд, это попытка разогреть рынок и на этом заработать", - сказал он.

По словам эксперта, после введения санкций на импорт минеральных удобрений поставки в Украину из России уменьшились, но в то же время начал возрастать импорт из нетипичных для производства удобрений стран, что свидетельствует о том, что РФ продолжает реализовывать свою стратегию по увеличению экспорта, пользуясь торговыми преимуществами других стран.

"Эмбарго Кабинета министров, результатом введения этих санкций стала потеря 1 млн тонн азотных удобрений российского производства в Украине и 800 тыс. тонн сложных удобрений. А за полгода 2019 года 500 тыс. тонн азотных удобрений привезено в Украину из Польши, Литвы, Турции, Грузии, Болгарии, которых на рынке не было. Беларусь традиционно, понятно. Полмиллиона из миллиона уже возмещено", - сказал он.

По мнению Гольченко, для того, чтобы противостоять нарастающей доле нетипичных производителей на рынке, необходимо повышать конкурентоспособность отечественных производителей.

"Говоря об эффекте санкций. Когда налаживается конкуренция и уходит элемент недобросовестных демпинговых поставок, мы видим, что на фоне растущего спроса в Украине начинается создаваться внутреннее производство и рабочие места. Это мелкие и средние предприятия, которые обеспечивают удобрениями фермеров", - сказал эксперт.

Как отметил присутствующий на круглом столе советник президента Украины, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, решение о введении санкций против производителей сиз РФ на поставки на территорию Украины было полностью поддержано Офисом президента Украины.

"У президента Зеленского было послание во время своей инаугурационной речи, он сказал о том, чтобы украинцы никогда не плакали. В переводе на экономический язык это означает, что он думает, в том числе, не только об экономическом росте, но и о занятости населения, особенно химпром и вопросы, связанные с занятостью населения", - сказал Устенко.

Фото: Олег Устенко (из открытых источников)

По его словам, есть целые регионы, где химические предприятия являются градообразующими.

"Основные игроки рынка химических удобрения близки к зоне проведения военных действий, и президент особенно таргетирует на те регионы и говорит о необходимости восстановления и развития", - добавил Устенко.

Он также подчеркнул, что введение подобных ограничительных мер имеет несколько этапов и в краткосрочной перспективе могло привести к скачку цен на товары, но в случае с Украиной это не сработало по ряду причин, среди прочего, курсовая политика и относительная стабильности гривны. Но в долгосрочной перспективе на рынок может зайти игрок, который попытается задавить всех конкурентов, поэтому уже сейчас необходимо разрабатывать план развития отечественных производителей.

"В моем понимании Россия разворачивала ситуацию, когда ее стратегия работала на то, чтобы пытаться заходить на наш рынок, выдавливать собственного товаропроизводителя, чтобы в конце посадить на иглу наших аграриев в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - отметил он.

Устенко подчеркнул, что совместными усилиями необходимо разрабатывать защитные меры для аграриев и химиков от экономического давления санкций, чтобы в будущем использовать этот опыт и в других отраслях.

Как известно, 22 августа Межведомственная комиссия по международной торговле провела заседание, по результатам которого возбудила расследование относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений для защиты украинских производителей от недобросовестного и растущего импорта. В марте 2018 года Кабмин одобрил временное ограничение ввоза минеральных удобрений из России. 18 декабря 2018 года Кабинет министров продлил ограничения на импорт некоторых товаров из Российской Федерации до конца 2019 года