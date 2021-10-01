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Расследование по делу об избиении танцора Дорофеевой завершено, - ГБР

Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника Управления госохраны, избившего танцора шоу-балета певицы Надежды Дорофеевой. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Следователи территориального управления ГБР Киева завершили досудебное расследование в отношении сотрудника Управления государственной охраны Украины, который жестоко избил танцора шоу-балета", - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника УГО направлен в суд. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 2 августа сотрудника УГО задержали по подозрению в избиении танцора Дорофеевой.

Отметим, 4 августа руководство УГО уволило сотрудника, которого подозревают в избиении танцора.

Как сообщало РБК-Украина, инцидент произошел 1 августа возле дома артиста. Танцор получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму.

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КиевГБР