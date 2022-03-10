Расслабляться нельзя. Враг не оставляет своего плана активного вторжения, - Маляр

Российские оккупанты снизили свою интенсивность продвижения вглубь территории Украины, но расслабляться нельзя.
Об этом сообщает РБК-Украина на слова заместителя Министра обороны Украины Анну Маляр в эфире ТВ.
Она отметила, что российские оккупанты снизили интенсивность продвижения вглубь Украины.
"С одной стороны враг уменьшил интенсивность продвижения войск вглубь территории Украины. ВСУ дают отпор, и не дают возможности продвигаться", - сказала Маляр.
Она подчеркнула, что расслабляться нельзя, так как враг не оставляет своего плана перейти в активную фазу наступления.
"Но враг не оставляет свой план перейти в активную фазу дальнейшего наступления. Поэтому мы не должны расслабляться. Мы обязательно победим, просто нужны время и силы. Это огромная армия, чтоб ее победить, нужно определенное время и определенные усилия", - подчеркнула замминистра.
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