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Если расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападать, - Кулеба

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Киев, Суббота 22 января 2022 17:18
Если расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападать, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Нагнетаемая вокруг возможного вторжения России в Украину паника дает президенту РФ Владимиру Путину преимущество. Если ему позволить расшатать страну, то российским войскам не придется нападать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы "Радио Свобода".

Глава МИД отметил, что на украинской границе Россия совершает военные маневры, свозит боевую технику. Однако пока не нападает на Украину.

"Более того, нет полной боевой готовности этой российской силы на совершение атаки. Но есть целая куча сообщений, которые раздаются и от наших партнеров, что война неизбежна", - сказал Кулеба.

По его словам, в результате такого информационного фона в Украине упал курс гривны, а инвесторы сворачивают проекты.

"Еще не совершив атаку Путин нашими руками получает себе преимущество. Если мы позволим расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападать", - добавил министр.

Напомним, РБК-Украина провела анализ ситуации в Украине на фоне распространения слухов о возможном вторжении России - подробнее в материале по ссылке.

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МИД Украины Российская Федерация Дмитрий Кулеба
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Если расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападать, - Кулеба
Если расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападать, - Кулеба
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