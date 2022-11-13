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Расселл в Бразилии одержал для "Мерседеса" первую победу в сезоне Формулы-1

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Сан-Паулу, Воскресенье 13 ноября 2022 21:54
Расселл в Бразилии одержал для "Мерседеса" первую победу в сезоне Формулы-1 Фото: Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон оформили дубль (facebook.com/MercedesAMGF1)
Автор: Антон Федорцив

Дебютной победой пилота "Мерседеса" Джорджа Расселла завершился этап Королевских автогонок на трассе "Интерлагос" в бразильском Сан-Паулу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Пелотон не успел завершить стартовый круг, как на трассе уже появился автомобиль безопасности. Риккардо из "Макларена" задел болид Магнуссена ("Хаас"), а тот после разворота вынес австралийца и закончил гонку для обоих.

Рестарт на 7-м круге оказался еще богаче событиями – Ферстаппен обогнал Хэмилтона, но затем пропустил британца вперед и въехал в него. А позади Норрис ("Макларен") выбил гонщика "Феррари" Леклера. В результате виновники инцидентов получили 5-секундные штрафы и откатились назад. Тем временем на 10-м круге тройка лидеров сформировалась в составе Расселла, Переса и Сайнса.

В свою очередь Хэмилтон быстро пришел в себя после столкновения с Ферстаппеном. Он за два круга обошел Феттеля и Норриса и поднялся на 4-е место. Волна пит-стопов сохранила первую четверку на своих местах. Но скорость "Мерседеса" позволила после вторых визитов в боксы восстановить двойное лидерство для конюшни.

Добавить интриги в гонку решил Норрис. Пилот "Макларена" из-за технических проблем на 52-м круге остановился в нелучшем месте и спровоцировал новое появление сейфти-кара – сначала виртуального, а затем и реального. В итоге пелотон снова собрался вместе.

Неудачником очередного рестарта стал Перес. Мексиканца из "Ред Булла" в течение нескольких кругов обошли Сайнс, Леклер и Алонсо. Впоследствии к ним присоединился и Ферстаппен, бросившийся догонять монегаска из "Феррари", чтобы не дать тому набрать больше очков в общий зачет – Леклер борется с Пересом за вице-чемпионство.

Но на деле на финальных кругах никаких изменений в первой шестерке пилотов не произошло. Итак, Расселл одержал премьерную победу в карьере. Эта победа также стала первой для "Мерседеса" в сезоне-2022. Дополнили топ-10 Перес, Окон, Боттас и Стролл.

Классификация Гран-при Бразилии-2022:

  1. Джордж Расселл
  2. Льюис Хэмилтон (+1.529)
  3. Карлос Сайнс (+4.051)

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