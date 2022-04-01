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Чтобы расселить оккупантов: в захваченном Мелитополе составляют перечень брошенных квартир

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Мелитополь, Пятница 01 апреля 2022 07:48
Чтобы расселить оккупантов: в захваченном Мелитополе составляют перечень брошенных квартир Иван Федоров (Фото: kurs.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российским оккупантам сейчас активно ищут жилье. Для этого главы объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) составляют списки покинувших город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Ивана Федорова.

"Сейчас некоторые старшие по домам решили взаимодействовать с оккупантами: составляют списки квартир в своих домах и расписывают, где жили украинские военнослужащие, где жили чиновники, где никто не живет, потому что люди уехали. И оккупанты, военнослужащие России занимают эти квартиры", – заявил городской голова.

Он также подчеркнул, что украинские городские власти фиксируют, кто сотрудничает с оккупантами. По словам Федорова, им не удастся уйти от уголовной ответственности. Полиция Запорожской области уже возбудила уголовное дело по этим фактам.

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