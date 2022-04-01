Чтобы расселить оккупантов: в захваченном Мелитополе составляют перечень брошенных квартир

"Сейчас некоторые старшие по домам решили взаимодействовать с оккупантами: составляют списки квартир в своих домах и расписывают, где жили украинские военнослужащие, где жили чиновники, где никто не живет, потому что люди уехали. И оккупанты, военнослужащие России занимают эти квартиры", – заявил городской голова.

Он также подчеркнул, что украинские городские власти фиксируют, кто сотрудничает с оккупантами. По словам Федорова, им не удастся уйти от уголовной ответственности. Полиция Запорожской области уже возбудила уголовное дело по этим фактам.