ru ua
Пт, 01 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Щоб розселити окупантів: у захопленому Мелітополі складають перелік кинутих квартир

Новость на русском →
Мелітополь, П'ятниця 01 квітня 2022 07:48
Щоб розселити окупантів: у захопленому Мелітополі складають перелік кинутих квартир Іван Федоров (Фото: kurs.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що російським окупантам зараз активно шукають житло. Для цього голови об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) складають списки тих, хто залишив місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Івана Федорова.

"Зараз деякі старші по домівках вирішили взаємодіяти з окупантами: складають списки квартир у своїх будинках і розписують, де жили українські військовослужбовці, де жили чиновники, де ніхто не живе, тому що люди поїхали. І окупанти, військовослужбовці Росії займають ці квартири", - заявив міський голова.

Він також підкреслив, що українська міська влада фіксує, хто співпрацює з окупантами. За словами Федорова, їм не вдасться піти від кримінальної відповідальності. Поліція Запорізької області вже порушила кримінальну справу за цими фактами.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь
NEWS
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
37-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ірина Верещук: Повертатися на звільнені території зараз небезпечно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Ірина Верещук: Повертатися на звільнені території зараз небезпечно