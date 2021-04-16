Распространял фейки об Украине: "замминистра ДНР" сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении так называемому "заместителю министра информации ДНР". Его подозревают в распространении дезинформации и фейков об Украине.

По информации СБУ, подозреваемый находясь на посту в "ДНР" координировал деятельность местных псевдоСМИ, которые использовались российскими оккупантами для организации и сопровождения информационных атак на Украину.

"Задокументировано, что "чиновник" лично готовил и распространял через интернет дезинформацию и фейки о нашей стране. Он популяризировал идеи "русского мира" и "новороссии", призвал к нарушению территориальной целостности и насильственному изменению конституционного строя в Украине", - рассказали в СБУ.

Так называемом "чиновнику" сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.