Распространял фейки об Украине: "замминистра ДНР" сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении так называемому "заместителю министра информации ДНР". Его подозревают в распространении дезинформации и фейков об Украине.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
По информации СБУ, подозреваемый находясь на посту в "ДНР" координировал деятельность местных псевдоСМИ, которые использовались российскими оккупантами для организации и сопровождения информационных атак на Украину.
"Задокументировано, что "чиновник" лично готовил и распространял через интернет дезинформацию и фейки о нашей стране. Он популяризировал идеи "русского мира" и "новороссии", призвал к нарушению территориальной целостности и насильственному изменению конституционного строя в Украине", - рассказали в СБУ.
Так называемом "чиновнику" сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Напомним, сегодня стало известно, что СБУ задержала бывшую "чиновницу ЛНР". Она пыталась попасть на подконтрольную Украине территорию, чтобы изменить имя и скрываться от наказания.