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Распространится ли рынок земли на оккупированные районы: ответ МинАП

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Киев, Воскресенье 27 июня 2021 19:58
Распространится ли рынок земли на оккупированные районы: ответ МинАП Фото: замминистра аграрной политики Тарас Высоцкий (facebook com agrireforms)
Автор: РБК-Украина

Рынок земли, который запустится в Украине с 1 июля 2021 года, не будет распространяться на оккупированные Крым и часть Донбасса. Купить можно землю только на подконтрольной территории.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил замминистра аграрной политики Тарас Высоцкий.

По его словам, на рынке земли будет продаваться частные земли.

"Линия столкновения и временно оккупированная территория - там мораторий. Эти земли нельзя будет продавать и покупать до полного освобождения. А частные земли на территории, которую контролирует Украина, - можно продавать", - отметил Высоцкий.

Он также сказал, что нет никаких ограничений для прифронтовых зон, и собственник земли может ее свободно продавать. При этом покупателю следует учесть риски, связанные с российской агрессией.

Напомним, ранее Высоцкий заявлял, что россиянам и представителям так называемых оккупационных властей "ЛДНР" запрещено покупать украинскую землю. Если такие факты будут выявлены, то такая земля подлежит конфискации.

Отметим, мораторий на продажу земли официально перестанет действовать с 1 июля 2021 года.

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