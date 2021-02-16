ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Распродажа тюрем: исправительный центр в Ирпене первым выставили на аукцион

Новина українською → Вторник 16 февраля 2021 23:37
Распродажа тюрем: исправительный центр в Ирпене первым выставили на аукцион Фото: Ирпенский исправительный центр (privatization.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Ирпенский исправительный центр в Киевской области стал первый пенитенциарым учреждением для продажи. Его выставили на аукцион.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook.

По словам министра, 70% поступлений от продажи будет потрачено на развитие новой тюремной инфраструктуры, которая будет отвечать европейским стандартам. Еще 30% пополнит государственный бюджет.

"Если кто имеет лишних 220 миллионов и хочет приобрести небольшую тюрьму в нескольких километрах от Киева - welcome по ссылке ниже", - написал Малюська.

Кроме того, он анонсировал появление новых лотов на продажу в скором времени.

Ранее сообщалось, что первыми пенитенциарными учреждениями для продажи имущества в 2021 году в Украине станут исправительный центр и две исправительные колонии.

РБК-Украина писало, что Министерство юстиции Украины планирует выставить на продажу 35 законсервированных тюрем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество тюрьма аукцион
NEWS
Кулеба о "Минске": процесс больше жив, чем мертв
Кулеба о "Минске": процесс больше жив, чем мертв
DAILY
Нефть в мире дорожает. Что будет с ценами на бензин в Украине
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Нефть в мире дорожает. Что будет с ценами на бензин в Украине