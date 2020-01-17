Распределение газа будет оплачиваться отдельным счетом, - "Винницагаз"

Иллюстративное фото (УНИАН)

В январе все потребители газа Винницкой области будут платить два отдельных счета

С января 2020 года решением НКРЭКУ со счета за газ изъята плата за его доставку. Отныне доставка газа будет оплачиваться по отдельному счету. Об этом сообщает АО "Винницагаз".

В январе все потребители газа Винницкой области будут платить два отдельных счета: один за газ, второй – за его доставку. Плата за газ будет осуществляться поставщику газа, а плата за доставку – отдельно, по счету АО "Винницагаз". Это позволит отделить оплату услуг распределения от оплаты газа как товара.Таким образом потребители газа смогут увидеть, кому и за какие услуги они платят средства.

"Стоимость доставки газа рассчитывается индивидуально для каждого клиента. Размер платы зависит от конкретного объема потребления и тарифа, который установлен НКРЭКУ. При определении объема потребления за основу берется количество потребленных кубометров газа в течение предыдущего "газового года". Это промежуток времени с 1 октября по 30 сентября. Сумма кубов газа, потребленного за год, делится на 12 месяцев. Результат умножается на действующий тариф на доставку газа. Например: за прошлый газовый год потребителем использованы 1 тыс. куб.м газа. Месячная стоимость доставки в первом полугодии 2020 года будет рассчитываться следующим образом: 1000 куб. м за 12 месяцев х 1,068 гривен = 89 гривен в месяц с НДС", - говорится в сообщении.

80% клиентов АО "Винницагаз" используют природный газ для отопления жилья. В зимний период, по словам пресс-службы, соответственно возрастала нагрузка на семейный бюджет для оплаты газа и его доставки в составе единого платежа. Теперь зимой при существенном увеличении использования газа платеж за доставку газа остается неизменным.

"Оплата услуг доставки газа равными частями вносит стабильность в расчетах как для потребителя, так и для АО "Винницагаз". Потребитель может равномерно планировать расходы на доставку газа. В свою очередь Оператор ГРС получает равномерное поступление ресурсов для проведения текущих работ", - объясняет коммерческий директор АО "Винницагаз" Владимир Антошко.

В пресс-службе также отметили, что от объемов потребления зависит плата потребителя за доставку в следующем году. Если в течение газового года потребитель уменьшит потребление газа, то в следующем году за доставку будет платить меньше.

"Новые клиенты, а также те потребители, которые в предыдущий газовый год не потребляли газ, получат счета, исходя из плановых объемов группы потребления, к которой они относятся. Если газовое оборудование не используется вообще и потребитель не планирует пользоваться газом в ближайшем будущем, то в таком случае он может подать заявление об отключении от газовых сетей", - говорится в сообщении.