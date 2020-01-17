Розподіл газу буде оплачуватися окремим рахунком, - "Вінницягаз"

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В січні всі споживачі газу Вінницької області сплачуватимуть два окремі рахунки

З січня 2020 року рішенням НКРЕКП з рахунку за газ вилучена плата за його доставку. Відтепер доставка газу буде оплачуватися за окремим рахунком. Про це повідомляє АТ "Вінницягаз".

В січні всі споживачі газу Вінницької області сплачуватимуть два окремі рахунки: один за газ, другий – за його доставку. Плата за газ буде здійснюватися постачальнику газу, а плата за доставку – окремо, за рахунком АТ "Вінницягаз". Це дозволить відокремити оплату послуг розподілу від оплати газу як товару.Таким чином споживачі газу зможуть побачити, кому та за які послуги вони сплачують кошти.

"Вартість доставки газу розраховується індивідуально для кожного клієнта. Розмір плати залежить від конкретного обсягу споживання та тарифу, який встановлено НКРЕКП. При визначенні обсягу споживання за основу береться кількість спожитих кубометрів газу впродовж попереднього "газового року". Це проміжок часу з 1 жовтня по 30 вересня. Сума кубів газу, спожитого за рік, ділиться на 12 місяців. Результат множиться на діючий тариф на доставку газу. Наприклад: за минулий газовий рік споживачем використано 1 тис. куб.м газу. Місячна вартість доставки в першому півріччі 2020 року розраховуватиметься наступним чином: 1000 куб. м за 12 місяців х 1,068 гривень = 89 гривень на місяць з ПДВ", - йдеться у повідомленні.

80% клієнтів АТ "Вінницягаз" використовують природний газ для опалення житла. В зимовий період, за словами прес-служби, відповідно зростало навантаження на сімейний бюджет для оплати газу та його доставки у складі єдиного платежу. Тепер взимку при суттєвому збільшенні використання газу платіж за доставку газу залишається незмінним.

"Оплата послуг доставки газу рівними частинами вносить стабільність у розрахунках як для споживача, так і для АТ "Вінницягаз". Споживач може рівномірно планувати витрати на доставку газу. В свою чергу Оператор ГРМ отримує рівномірне надходження ресурсів для проведення поточних робіт", - пояснює комерційний директор АТ "Вінницягаз" Володимир Антошко.

У прес-службі також зазначили, що від обсягів споживання залежить плата споживача за доставку в наступному році. Якщо впродовж газового року споживач зменшить споживання газу, то в наступному році за доставку буде платити менше.

"Нові клієнти, а також ті споживачі, які у попередній газовий рік не споживали газ, отримають рахунки, виходячи із планових об’ємів групи споживання, до якої вони відносяться. Якщо газове обладнання не використовується взагалі і споживач не планує користуватися газом у найближчому майбутньому, то в такому випадку він може подати заяву про від’єднання від газових мереж", - йдеться у повідомленні.