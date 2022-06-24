Как распознать, что компьютер или смартфон взломали: инструкция Госспецсвязи

Батарея очень быстро разряжается при невысокой интенсивности использования (в настройках устройства можно проверять, какие именно программы больше всего используют заряд батареи).
Значительное замедление работы гаджета.
Частые сбои в работе компьютера или смартфона. Например, частые перезагрузки, внезапные выключения.
Внезапное уменьшение объема свободной памяти.
Появление всплывающих окон, рекламы.
Появление программ или приложений, которых вы лично не устанавливали.
Самовольная смена гаджетом настроек.
Передача больших объемов трафика даже теми программами, которые редко используются.
Самовольное включение Wi-Fi, геолокации даже при отключении опций вручную.
Получение непонятных системных сообщений.
Самовольная работа курсора или клавиатуры.
Чтобы минимизировать риск заражения гаджета:
Пользуйтесь надежными программами-антивирусами, регулярно проверяйте устройство на наличие угроз. Перечень известных антивирусов, которые вызывают доверие у экспертов, можно посмотреть здесь https://t.me/dsszzi_official/3712
Своевременно устанавливайте обновления устройств (обновления для операционных систем, программ). Это обеспечивает повышение уровня безопасности и устраняет выявленные недостатки системы. Рекомендации по обновлениям регулярно публикует правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи https://www.facebook.com/UACERT
Загружайте на смартфон приложения только из официальных магазинов приложений Play Market для Android и App Store для iOS, периодически проверяйте их перечень и разрешенные доступы к данным. Удаляйте подозрительные приложения и приложения, а также те, которых вы не устанавливали лично.
Не используйте "взломанных" версий платных программ, особенно - с русских торрентов. Они содержат уязвимости. Если не имеете возможности купить - установите бесплатную альтернативу.
Откажитесь от российских программ и сервисов.
Не загружайте файлы из неизвестных источников или из неизвестных или малознакомых отправителей. Вредоносный код могут содержать даже файлы, которые имеют вид безопасных - например, как файлы форматов .docx, xlsx и т. д.
Если нужно загрузить такой файл - перед открытием проверьте его антивирусом с предварительно обновленной версии вирусной базы.