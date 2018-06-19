Расписание матчей ЧМ 2018

Календарь матчей Чемпионата мира 2018 ФИФА, расписание группового турнира и финальных игр
Чемпионат мира по футболу 2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей, календарь с датами и местом проведения игр всех этапов ЧМ 2018 - в материале РБК-Украина.
В групповом этапе ЧМ 2018 участвуют 32 команды. До 28 июня, после проведенных внутри 8 групп игр, определятся 16 лучших сборных. Из каждой группы в 1/8 финала попадут по 2 команды, которые наберут наибольшее количество очков в турнирной таблице. Игры 1/8 финала состоятся с 30 июня по 3 июля, в 1/4 финала 8 сборных сыграют 6-7 июня. Полуфинал пройдет 10-11 июля, игра за "бронзу" на Чемпионате мира по футболу 2018 пройдет 14 июля, а финал состоится 15 июля.
В рамках ЧМ 2018 запланировано несколько дней "отдыха", когда матчи проводится не будут: 29 июня, 4-5 июля, 8-9 июля, 12-13 июля.
По состоянию на 19 июня на Чемпионате мира состоялось уже 13 матчей в 7 группах. Борьба в групповом туре Н начинается с матча Польши и Сенегала на столичном стадионе "Спартак".
Групповые матчи Чемпионата мира:
Фото: расписание ЧМ 2018 группового этапа (скриншот fifa.com)
В 1/8 финала ЧМ 2018 сыграют:
30.06.18 17:00 W50 1 место Группа C - 2 место Группа D (Казань Арена)
30.06.18 21:00 W49 1 место Группа A - 2 место Группа B (Сочи, Фишт)
01.07.18 17:00 W51 1 место Группа B - 2 место Группа A (Москва, Лужники)
01.07.18 21:00 W52 1 место Группа D - 2 место Группа C (Стадион Нижний Новгород)
02.07.18 17:00 W53 1 место Группа E - 2 место Группа F (Самара Арена)
02.07.18 21:00 W54 1 место Группа G - 2 место Группа H (Ростов Арена)
03.07.18 17:00 W55 1 место Группа F - 2 место Группа E (Стадион Санкт-Петербург)
03.07.18 21:00 W56 1 место Группа H - 2 место Группа G (Москва, Спартак)
1/4 финала
06.07.18 17:00 W57 Победитель W49 - Победитель W50 (Стадион Нижний Новгород)
06.07.18 21:00 W58 Победитель W53 - Победитель W54 (Казань Арена)
07.07.18 17:00 W60 Победитель W55 - Победитель W56 (Самара Арена)
07.07.18 21:00 W 59 Победитель W51 - Победитель W52 (Сочи, Фишт)
1/2 финала
10.07.18 21:00 W61 Победитель W57 - Победитель W58 (Стадион Санкт-Петербург)
11.07.18 21:00 W62 Победитель W59 - Победитель W60 (Москва, Лужники)
Матч за третье место
14.07.18 17:00 W63 Проигравший L61 - Проигравший L62 (Стадион Санкт-Петербург)
Финал Чемпионата мира по футболу 2018
15.07.18 18:00 W64, Победитель W61 - Победитель W62. (Москва, Лужники)