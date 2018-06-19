Расписание матчей ЧМ 2018

Календарь матчей Чемпионата мира 2018 ФИФА, расписание группового турнира и финальных игр

Чемпионат мира по футболу 2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Расписание матчей, календарь с датами и местом проведения игр всех этапов ЧМ 2018 - в материале РБК-Украина.

Расписание Чемпионата мира 2018

В групповом этапе ЧМ 2018 участвуют 32 команды. До 28 июня, после проведенных внутри 8 групп игр, определятся 16 лучших сборных. Из каждой группы в 1/8 финала попадут по 2 команды, которые наберут наибольшее количество очков в турнирной таблице. Игры 1/8 финала состоятся с 30 июня по 3 июля, в 1/4 финала 8 сборных сыграют 6-7 июня. Полуфинал пройдет 10-11 июля, игра за "бронзу" на Чемпионате мира по футболу 2018 пройдет 14 июля, а финал состоится 15 июля.

В рамках ЧМ 2018 запланировано несколько дней "отдыха", когда матчи проводится не будут: 29 июня, 4-5 июля, 8-9 июля, 12-13 июля.

Календарь ЧМ 2018 по дате проведения игр

По состоянию на 19 июня на Чемпионате мира состоялось уже 13 матчей в 7 группах. Борьба в групповом туре Н начинается с матча Польши и Сенегала на столичном стадионе "Спартак".

Групповые матчи Чемпионата мира:

Фото: расписание ЧМ 2018 группового этапа (скриншот fifa.com)

В 1/8 финала ЧМ 2018 сыграют:

30.06.18 17:00 W50 1 место Группа C - 2 место Группа D (Казань Арена)

30.06.18 21:00 W49 1 место Группа A - 2 место Группа B (Сочи, Фишт)

01.07.18 17:00 W51 1 место Группа B - 2 место Группа A (Москва, Лужники)

01.07.18 21:00 W52 1 место Группа D - 2 место Группа C (Стадион Нижний Новгород)

02.07.18 17:00 W53 1 место Группа E - 2 место Группа F (Самара Арена)

02.07.18 21:00 W54 1 место Группа G - 2 место Группа H (Ростов Арена)

03.07.18 17:00 W55 1 место Группа F - 2 место Группа E (Стадион Санкт-Петербург)

03.07.18 21:00 W56 1 место Группа H - 2 место Группа G (Москва, Спартак)

1/4 финала

06.07.18 17:00 W57 Победитель W49 - Победитель W50 (Стадион Нижний Новгород)

06.07.18 21:00 W58 Победитель W53 - Победитель W54 (Казань Арена)

07.07.18 17:00 W60 Победитель W55 - Победитель W56 (Самара Арена)

07.07.18 21:00 W 59 Победитель W51 - Победитель W52 (Сочи, Фишт)

1/2 финала

10.07.18 21:00 W61 Победитель W57 - Победитель W58 (Стадион Санкт-Петербург)

11.07.18 21:00 W62 Победитель W59 - Победитель W60 (Москва, Лужники)

Матч за третье место

14.07.18 17:00 W63 Проигравший L61 - Проигравший L62 (Стадион Санкт-Петербург)

Финал Чемпионата мира по футболу 2018

15.07.18 18:00 W64, Победитель W61 - Победитель W62. (Москва, Лужники)