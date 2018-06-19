Розклад матчів ЧС 2018

Календар матчів Чемпіонату світу 2018 ФІФА, розклад групового турніру і фінальних ігор

Чемпіонат світу з футболу 2018 проходить в Росії з 14 червня по 15 липня. Розклад матчів, календар з датами і місцем проведення ігор всіх етапів ЧС 2018 - в матеріалі РБК-Україна.

Розклад Чемпіонату світу 2018

У груповому етапі ЧС 2018 беруть участь 32 команди. До 28 червня, після проведених всередині 8 груп ігор, визначаться 16 найкращих збірних. З кожної групи до 1/8 фіналу потраплять по 2 команди, які наберуть найбільшу кількість очок в турнірній таблиці. Ігри 1/8 фіналу відбудуться з 30 червня по 3 липня, в 1/4 фіналу 8 збірних зіграють 6-7 червня. Півфінал пройде 10-11 липня, гра за "бронзу" на Чемпіонаті світу з футболу 2018 пройде 14 липня, а фінал відбудеться 15 липня.

В рамках ЧС 2018 запановано кілька днів "відпочинку", коли матчі проводитися не будуть: 29 червня, 4-5 липня, 8-9 липня, 12-13 липня.

Календар ЧС 2018 з датою проведення ігор

Станом на 19 червня на Чемпіонаті світу відбулося вже 13 матчів в 7 групах. Боротьба в груповому турі Н починається з матчу Польщі та Сенегалу на столичному стадіоні "Спартак".

Групові матчі Чемпіонату світу:

Фото: розклад ЧС 2018 групового етапу (скриншот fifa.com)

В 1/8 фіналу ЧС 2018 зіграють:

30.06.18 17:00 W50 1 місце Група C - 2 місце Група D (Казань Арена)

30.06.18 21:00 W49 1 місце Група A - 2 місце Група B (Сочі, Фішт)

01.07.18 17:00 W51 1 місце Група B - 2 місце Група A (Москва, Лужники)

01.07.18 21:00 W52 1 місце Група D - 2 місце Група C (Стадіон Нижній Новгород)

02.07.18 17:00 W53 1 місце Група E - 2 місце Група F (Самара Арена)

02.07.18 21:00 W54 1 місце Група G - 2 місце Група H (Ростов Арена)

03.07.18 17:00 W55 1 місце Група F - 2 місце Група E (Стадіон Санкт-Петербург)

03.07.18 21:00 W56 1 місце Група H - 2 місце Група G (Москва, Спартак)

1/4 фіналу

06.07.18 17:00 W57 Переможець W49 - Переможець W50 (Стадіон Нижній Новгород)

06.07.18 21:00 W58 Переможець W53 - Переможець W54 (Казань Арена)

07.07.18 17:00 W60 Переможець W55 - Переможець W56 (Самара Арена)

07.07.18 21:00 W59 Переможець W51 - Переможець W52 (Сочі, Фішт)

1/2 фіналу

10.07.18 21:00 W61 Переможець W57 - Переможець W58 (Стадіон Санкт-Петербург)

11.07.18 21:00 W62 Переможець W59 - Переможець W60 (Москва, Лужники)

Матч за третє місце

14.07.18 17:00 W63 Той, хто програв L61 - Той, хто програв L62 (Стадіон Санкт-Петербург)

Фінал Чемпіонату світу з футболу 2018

15.07.18 18:00 W64, Переможець W61 - Переможець W62. (Москва, Лужники)