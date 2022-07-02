Расмуссен назвал большую ошибку НАТО в отношении Украины

Отказ НАТО предоставить в 2008 году Украине план действий по вступлению был ошибкой Альянса. Это стало сигналом для Путина.

"Я был за то, чтобы дать Украине план действий по членству еще в 2008 году. Я думаю, что было ошибкой не предоставить его, потому что это дало неверный сигнал Путину. И лично я был бы готов предоставить план действий по членству Украине и сейчас", - сказал он.

При этом Расмуссен напомнил, что план действий по членству не является гарантией вступления, "это дорожная карта к членству".