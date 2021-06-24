Названы пороговые баллы ВНО-2021: кто преодолел порог
Фото: Абитуриенты сдают ВНО (Ковальчук Виктор УНИАН)
Украинский центр оценивания качества образования раскрыл пороговые баллы для ВНО текущего года по пяти предметам: украинского языка, украинской литературы, географии, биологии и истории Украины. Для учеников, которые получали среднее образование на языке, который не принадлежит к славянской группе - адаптивный порог был снижен.
Об этом пишет пресс-служба УЦОКО.
После заседания членов экспертной комиссии было принято решение установить соответствующие пороговые баллы:
- Украинский язык - 17 баллов;
- Украинский язык и литература - 27 баллов;
- История Украины - 27 баллов;
- Биология - 22 балла;
- География - 24 балла.
В частности, ученикам, получавшим среднее образование на языке, который не является частью славянских языков - установлен следующий адаптивный порог:
- Украинский язык -10 баллов;
- Украинский язык и литература - 19 баллов.
Как отмечается на сайте учреждения, в текущем году порог "сдал/не сдал" не преодолели:
- С украинского языка - 7,45% абитуриентов;
- Из украинского языка и литературы - 7,96% абитуриентов;
- Из истории Украины - 18% абитуриентов;
- По биологии - 2,34% абитуриентов;
- По географии - 5,38% абитуриентов.