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Названы пороговые баллы ВНО-2021: кто преодолел порог

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Киев, Четверг 24 июня 2021 17:30
Названы пороговые баллы ВНО-2021: кто преодолел порог Фото: Абитуриенты сдают ВНО (Ковальчук Виктор УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Украинский центр оценивания качества образования раскрыл пороговые баллы для ВНО текущего года по пяти предметам: украинского языка, украинской литературы, географии, биологии и истории Украины. Для учеников, которые получали среднее образование на языке, который не принадлежит к славянской группе - адаптивный порог был снижен.

Об этом пишет пресс-служба УЦОКО.

После заседания членов экспертной комиссии было принято решение установить соответствующие пороговые баллы:

  • Украинский язык - 17 баллов;
  • Украинский язык и литература - 27 баллов;
  • История Украины - 27 баллов;
  • Биология - 22 балла;
  • География - 24 балла.

В частности, ученикам, получавшим среднее образование на языке, который не является частью славянских языков - установлен следующий адаптивный порог:

  • Украинский язык -10 баллов;
  • Украинский язык и литература - 19 баллов.

Как отмечается на сайте учреждения, в текущем году порог "сдал/не сдал" не преодолели:

  • С украинского языка - 7,45% абитуриентов;
  • Из украинского языка и литературы - 7,96% абитуриентов;
  • Из истории Украины - 18% абитуриентов;
  • По биологии - 2,34% абитуриентов;
  • По географии - 5,38% абитуриентов.

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