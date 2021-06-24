Названо порогові бали ЗНО-2021: хто подолав поріг
Фото: Абітурієнти здають ЗНО (Ковальчук Віктор, УНІАН)
Український центр оцінювання якості освіти розкрив порогові бали для ЗНО поточного року з п’яти предметів: української мови, української літератури, географії, біології та історії України. Для учнів, які здобували середню освіту мовою, яка не належить до слов’янської групи - адаптивний поріг було знижено.
Про це пише пресслужба УЦОЯО.
Після засідання членів експертної комісії було ухвалено рішення встановити відповідні порогові бали:
- Українська мова - 17 балів;
- Українська мова та література - 27 балів;
- Історія України - 27 балів;
- Біологія - 22 бали;
- Географія - 24 бали.
Зокрема, учням, які здобували середню освіту мовою, яка не є частиною слов’янських мов – встановлено наступний адаптивний поріг:
- Українська мова - 10 балів;
- Українська мова та література - 19 балів.
Як зазначається на сайті установи, в поточному році поріг "склав/не склав" не подолали:
- З української мови - 7,45% абітурієнтів;
- З української мови та літератури - 7,96% абітурієнтів;
- З історії України - 18% абітурієнтів;
- З біології - 2,34% абітурієнтів;
- З географії - 5,38% абітурієнтів.