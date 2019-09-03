Раскрыты имена россиян, причастных к финансированию итальянской партии "Лига Севера", - BuzzFeed

Фото: Маттео Сальвини (112.International)

Эти люди имеют связи с членом внутреннего круга общения Путина

Голоса, которые зафиксированы на пленке, где шла речь о возможном нефтяном соглашении для финансирования крайне правой партии политика Маттео Сальвини "Лига Севера", принадлежат россиянам Андрею Харченко и Ильи Якунину. Об этом сообщает BuzzFeed, передает РБК-Украина.

Отмечается, что в июле BuzzFeed опубликовал аудиозапись переговоров давнего помощника Сальвини Джанлуки Савоини, где он обсуждал план скрыто направить десятки миллионов долларов российских денег на будущую избирательную кампанию партии "Лига Севера" на выборах в Европарламент. Имена российских собеседников Савоини в московской гостинице "Метрополь" на встрече, состоявшейся в октябре 2018 года, оставались до сих пор неизвестными.

Однако, благодаря совместному расследованию BuzzFeed, Bellingcat и российского издания Insider удалось идентифицировать два из трех голосов россиян, услышанных на записи: они принадлежат Андрею Харченко и Илье Якунину. Эти люди имеют связи с российским политиком Владимир Плигиным, которого считают членом внутреннего круга общения Путина.

Фото: Андрей Харченко (слева) и Илья Якунин (www.buzzfeednews.com)

"Лица русских, стоящих по предложенной нефтяной сделкой для финансирования крайне правого движения в Италии, уже не секрет. Их связи ведут к кругу близкого общения Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что прокуратура Италии начала расследование возможной коррупции после сообщений в СМИ о том, что правящая партия "Лига Севера" планировала получить миллионы от секретной сделки с российской нефтью.

Один из лидеров партии Сальвини отрицал, что его партия получила какие-либо деньги из Москвы. Отметим, что итальянское законодательство запрещает партиям принимать пожертвования от иностранных организаций.

Также сообщалось, что Сальвини надеется установить тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным и в последние годы несколько раз посещал Москву. Он неоднократно осуждал экономические санкции ЕС в отношении России и обещал попытаться отменить их.

Ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министром Италии впервые может стать женщина. Новый премьер может опираться на альтернативное парламентское большинство в составе "Движения 5 звезд" и Демократической партии.