Расходы на субсидии из-за повышения тарифов за месяц выросли на 1 млрд гривен

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)

Расходы из государственного бюджета на жилищные субсидии в январе 2021 года выросли на 1 млрд гривен. Всего за месяц было выплачено 7,6 млрд гривен.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 3 февраля, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.

"В январе расходы на субсидии были увеличены почти на 1 млрд гривен. В декабре общая сумма выплат на субсидии составила 6,6 млрд гривен, в январе на субсидии выделено уже около 7,5 млрд гривен", - сказал он.

По его словам, это означает, что люди получат больше компенсации для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, в госбюджете на 2021 год расходы на выплату жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных и предусмотрены в сумме 36,6 млрд гривен, что на 1,5% меньше, чем в 2020 году.

Верховная рада 29 января внесла изменения в государственный бюджет на 2021 год по выплате субсидий из-за подорожания электроэнергии. Изменения предусматривают открытие новой бюджетной программы Министерству социальной политики Украины в сумме 1,4 млрд гривен. Средства на новую программу выделили из предусмотренных расходов общего фонда госбюджета на субсидии (36,6 млрд гривен).