Расходы на Офис генпрокурора вырастут в 1,5 раза, - проект бюджета

Расходы из общего фонда государственного бюджета на Офис генерального прокурора в 2021 году составят 11 531 594,7 тысяч гривен. Это на 52,6% больше, чем в 2020 году и на 2 034 416,3 тысяч гривен больше, чем это было предусмотрено в проекте госбюджета к первому чтению в сентябре.

Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению, который обнародован на сайте Верховной рады (проект № 4000).

Кроме того, в проекте госбюджета расходы на Государственное бюро расследований предусмотрены в сумме 2 484 078,0 тысяч гривен. Это на 75,4% больше, чем в текущем году (1 416 535,9 тысяч гривен). По сравнению с первым чтением сумма не изменилась.

Расходы на Службу безопасности предусмотрены на сумму 14 746 278,1 тысяч гривен. Это на 23,2% больше, чем в текущем году (11 971 795,4 тысяч гривен). По сравнению с первым чтением сумма не изменилась.

Расходы на Национальное антикоррупционное бюро Украины составят 1 065 797,6 тысяч гривен. Это на 15,3% больше, чем в текущем году (924 100,9 тысяч гривен). По сравнению с первым чтением сумма не изменилась.

Расходы на Министерство внутренних дел запланированы в сумме 85 815 607,1 тысяч гривен. Это на 4,6% больше, чем в текущем году (82 036 681,1 тысяч гривен). По сравнению с первым чтением сумма не изменилась.

Расходы на Управление государственной охраны составят 1 651 204,0 тысяч гривен. Это на 15,3% больше, чем в текущем году (1 582 699,4 тысяч гривен). По сравнению с первым чтением сумма не изменилась.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров передал в Верховную раду проект государственного бюджета на 2021 год. Доходы государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн грн. Доходы предлагается увеличить по сравнению с первым чтением на 20 938,5 млн грн. Расходы госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн грн, что на 2 779,9 млн грн меньше, чем в первом чтении.

Отметим, расходы из общего фонда государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса президента в 2021 году составят 1 266 795,2 тысяч гривен. Это на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 тысяч гривен).