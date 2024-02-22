"В два кліка". Міноборони анонсувало спрощення подачі рапортів в ЗСУ

Нагадаємо, команда спеціалістів з ІТ Міністерства оборони України працює над створенням мобільного додатку "Армія+" для військовослужбовців. Очікується, що реліз відбудеться влітку. Окрім надання доступу до документів та послуг, застосунок також дозволить військовим швидко підписати та надіслати стандартизовані шаблони рапортів лише за кілька кліків.

Крім того, військовослужбовці України, які отримали довідку про встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності, мають право на одноразову грошову допомогу. Згідно з інформацією міністерства, таке право мають військові, які отримали поранення, травму, контузію, каліцтво або захворювання, та мають відповідну довідку від медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

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