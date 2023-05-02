Рано чи пізно Росія зрозуміє, що ціна перевищує вигоду, - генерал США

Під час повномасштабного вторгнення в Україну Росія зазнала значних втрат, як і в економіці, так і в армії. Рано чи пізно росіяни зрозуміють, що ціна перевищує вигоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі в інтерв'ю Foreign Affairs .

"Я вважаю, що росіяни дуже сильно постраждали. Вони зазнали багато втрат. Їхній економіці завдано значної шкоди. Принаймні їхні сухопутні війська дуже постраждали", - сказав Міллі.

Генерал вважає, що "раціональні люди, в рамках російського процесу прийняття рішень, дійдуть висновку, що ціна перевищує вигоду, і це буде час робити щось, принаймні, з погляду ведення переговорів".

"Можливо, цей час ще не зараз - я не можу читати думки. Я не знаю, коли Путін буде готовий це зробити. Але в певний момент, якщо він раціональний, йому доведеться це зробити", - зазначив Міллі.

Він наголосив, що російський диктатор може покласти край війні хоч сьогодні ввечері.

"Звичайно, він має політичні обмеження всередині російської політики.Але їм доведеться це зрозуміти, тому що вони не переможуть", - додав генерал.