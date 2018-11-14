Раньери стал главным тренером аутсайдера чемпионата Англии

Фото: Клаудио Раньери (twitter.com/FulhamFC)

Бывший наставник был отправлен в отставку

Итальянский специалист Клаудио Раньери назначен на пост главного тренера "Фулхэма". Как сообщается на сайте клуба, прежний наставник команды Славиша Йоканович был отправлен в отставку.

Под его руководством команда набрала 5 очков в 12 матчах АПЛ и занимает последнее место в турнирной таблице.

"Для меня большая честь принять приглашение и возможность возглавить "Фулхэм", фантастический клуб с традициями и историей. Цель "Фулхэма" никогда не должна состоять только в том, чтобы просто выжить в Премьер-лиге. Мы должны всегда быть сильным соперником и добиваться успеха", - цитирует Раньери официальный сайт клуба.

Ранее итальянец тренировал такие клубы, как "Наполи", "Валенсия", "Атлетико", "Челси", "Ювентус", "Интер", "Рома", "Монако" и "Лестер Сити". С последним наставник становился чемпионом Англии.

Напомним, ранее бывший тренер сборной Италии Джампьеро Вентура возглавил "Кьево" - аутсайдера Серии А.