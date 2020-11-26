Пострадавшие под Донецком гражданские могли подорваться на мине, - Украина в ТКГ

Первые пострадавшие с начала перемирия на Донбассе мирные жители могли подорваться на мине. Инцидент произошел под оккупированным Донецком.

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу в Telegram.

Сообщается, что вчера в сообщении для прессы специальный представитель ОБСЕ Хайди Грау выразила беспокойство по факту ранения двух гражданских мужчин в районе населенного пункта Александровка 12 ноября.

Украинская сторона отмечает, что в отчете ОБСЕ отсутствуют данные о нарушениях со стороны Вооруженных сил Украины в этот день. Кроме того, российская сторона 12 ноября не запрашивала режим тишины. А в ноябре вообще в отчетах миссии ОБСЕ не было информации о нарушениях в этом районе. Хотя наблюдатели от Украины в СЦКК фиксировали взрывы, похожие по характеру на подрывы минно-взрывных заграждений.

"Это позволяет сделать вывод, что гражданские лица пострадали, подорвавшись на минах, установленных на линии разграничения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что двое мужчин были травмированы 12 ноября в результате взрыва в Александровке.

Накануне Хайди Грау почеркнула, что это случилось впервые с момента достижения соглашений о перемирии на Донбассе.