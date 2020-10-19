ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Все ранее инфицированные футболисты "Шахтера" сдали отрицательный тест на COVID-19

Украина, Понедельник 19 октября 2020 01:43
Все ранее инфицированные футболисты "Шахтера" сдали отрицательный тест на COVID-19
Фото: ФК Шахтер (instagram.com/fcshakhtar)
Автор: РБК-Украина

Футболисты и персонал футбольного клуба "Шахтер" перед матчем Лиги чемпионов против "Реала" сдали тесты на коронавирус. Все результаты оказались отрицательные.

Об этом говориться на официальной странице клуба в Twitter.

Негативный результат получили все девять футболистов, которые ранее были заражены.

"Также негативные результаты теста у девяти футболистов команды, у которых коронавирус был выявлен 8 октября", – сказано в сообщении.

8 октября стало известно, что девять футболистов "Шахтера" заразились коронавирусом. Результаты их тестов на COVID-19 оказались положительными. 16 октября все футболисты, тренеры и работники футбольного клуба "Шахтер", которые участвуют в процессе подготовки к матчу со "Львовом", сдали тесты на COVID-19. У голкипера Андрея Пятова и у полузащитника Тараса Степаненко результаты тестов - отрицательные.

Из-за случаев заражения коронавирусом и самоизоляции сборная Украины сыграла против Франции экспериментальным составом и проиграла со счетом 1:7. Это самое крупное поражение сине-желтых в истории.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Спорт ШахтерКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь