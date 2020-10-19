Всі раніше інфіковані футболісти "Шахтаря" здали негативний тест на COVID-19

Фото: ФК Шахтар (instagram.com/fcshakhtar)

Футболісти і персонал футбольного клубу "Шахтар" перед матчем Ліги чемпіонів проти "Реала" здали тести на коронавірус. Всі результати виявилися негативні.

Про це йдеться на офіційній сторінці клубу в Twitter.

Негативний результат отримали всі дев'ять футболістів, які раніше були заражені.

"Також негативні результати тесту у дев'яти футболістів команди, у яких коронавірус був виявлений 8 жовтня", – сказано в повідомленні.

8 жовтня стало відомо, що дев'ять футболістів "Шахтаря" заразилися коронавірусом. Результати тестів на COVID-19 виявилися позитивними. 16 жовтня всі футболісти, тренери та працівники футбольного клубу "Шахтар", які беруть участь у процесі підготовки до матчу зі "Львовом", здали тести на COVID-19. У голкіпера Андрія П'ятова і у півзахисника Тараса Степаненка результати тестів - негативні.

Через випадки зараження коронавірусом і самоізоляції збірна України зіграла проти Франції експериментальним складом і програла з рахунком 1:7. Це найбільша поразка синьо-жовтих в історії.