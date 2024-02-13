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На "Рамштайні" буде доповідь про винищувачі F-16 для України, - посол при НАТО

Фото: на "Рамштайні" буде доповідь про винищувачі F-16 для України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Під час засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), яке відбудеться завтра, 14 лютого, буде доповідь коаліції про передачу F-16 нашим військовим.

Про це заявила голова місії України при НАТО Наталія Галібаренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Громадське радіо.

"Завтра пройде зустріч у форматі "Рамштайн", і буде доповідь коаліції F-16, як усе це відбувається. Тому я думаю, що після завтрашнього засідання, можливо, буде якась більш докладна інформація, але зараз поки що все за планом. І весна 2024 року - це реалістичні терміни, які у нас називалися", - зазначила Галібаренко.

Вона нагадала, що підготовка до використання F-16 відбувається на кількох рівнях. Пілотів навчають англійської мови, а також управлінню літаками. При цьому ведеться навчання персоналу, який обслуговуватиме літаки.

Також йде підготовка інфраструктури, оскільки не всі злітно-посадкові смуги в країні готові до постачання таких винищувачів.

Передача F-16 Україні

Нагадаємо, ще у серпні минулого року Данія та Нідерланди пообіцяли передати Україні 61 винищувач F-16.

Нещодавно Нідерланди анонсували, що планують передати на шість літаків більше, ніж раніше анонсувалося.

При цьому на F-16 вже почали наносити українські розпізнавальні знаки. Видання "Голос Америки" показало фото такого винищувача.

 

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