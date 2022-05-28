UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Рамштайн 3": Данилов назвал дату новой встречи по поддержке Украины

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министры более 40 стран мира проведут очередную встречу по военной поддержке Украины в формате "Рамштайн". Она состоится 15 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "24 каналу".

"То, что касается встречи министров, то могу подтвердить, что 15 июня готовят следующее заседание. Это говорит о том, что наши партнеры будут работать над этим вопросом", - сказал Данилов.

В свою очередь он подчеркнул, для Украины важно время.

"Нам это надо на "вчера". Это важная вещь. Все, что они делают сегодня, надо было делать раньше. Однако если они это сделают "завтра", то мы так же будем благодарны", - добавил Данилов.

Предыдущие встречи

Напомним, 23 мая прошло второе заседание в формате "Рамштайн" по Украине с участием министров обороны 47 стран, включая главу Пентагона Ллойда Остина.

Так, итогами встречи 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи Украине - от артиллерийских боеприпасов до танков.

Первая встреча министров на авиабазе состоялась еще 26 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей ДаниловВоенная помощь