"Рамштайн 3": Данилов назвал дату новой встречи по поддержке Украины

Министры более 40 стран мира проведут очередную встречу по военной поддержке Украины в формате "Рамштайн". Она состоится 15 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "24 каналу".

"То, что касается встречи министров, то могу подтвердить, что 15 июня готовят следующее заседание. Это говорит о том, что наши партнеры будут работать над этим вопросом", - сказал Данилов.

В свою очередь он подчеркнул, для Украины важно время.

"Нам это надо на "вчера". Это важная вещь. Все, что они делают сегодня, надо было делать раньше. Однако если они это сделают "завтра", то мы так же будем благодарны", - добавил Данилов.

Предыдущие встречи

Напомним, 23 мая прошло второе заседание в формате "Рамштайн" по Украине с участием министров обороны 47 стран, включая главу Пентагона Ллойда Остина.

Так, итогами встречи 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи Украине - от артиллерийских боеприпасов до танков.

Первая встреча министров на авиабазе состоялась еще 26 апреля.

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