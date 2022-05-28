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"Рамштайн 3": Данілов назвав дату нової зустрічі щодо підтримки України

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Київ, Субота 28 травня 2022 09:41
"Рамштайн 3": Данілов назвав дату нової зустрічі щодо підтримки України Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністри понад 40 країн світу проведуть чергову зустріч щодо військової підтримки України у форматі "Рамштайн". Вона відбудеться 15 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в інтерв'ю "24 каналу".

"Те, що стосується зустрічі міністрів, то можу підтвердити, що 15 червня готують наступне засідання. Це говорить про те, що наші партнери будуть працювати над цим питанням", - сказав Данілов.

Своєю чергою він наголосив, для України важливий час.

"Нам це треба на "вчора". Це важлива річ. Усе, що вони роблять сьогодні, треба було робити раніше. Проте якщо вони це зроблять "завтра", то ми так само будемо вдячні", - додав Данілов.

Попередні зустрічі

Нагадаємо, 23 травня пройшло друге засідання у форматі "Рамштайн" по Україні за участі міністрів оборони 47 країн, включаючи главу Пентагону Ллойда Остіна.

Так, підсумками зустрічі 20 країн оголосили про нові пакети військової допомоги Україні - від артилерійських боєприпасів до танків.

Перша зустріч міністрів на авіабазі відбулася ще 26 квітня.

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