В рамках відшкодування пошкодженого житла в Україні запускають платформу "Україна - це Дім", - Шуляк

Міністерство у справах громад, територій та розвитку інфраструктури та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців підписали меморандум про взаєморозуміння та запустили проект "Україна - це Дім" (Ukraine is Home). Його мета - полегшення доступу до рішень з відбудови пошкодженого та зруйнованого житла для українців, механізм якої передбачається законопроектом №7198.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації держвлади, самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

"В продовження нашої законодавчої ініціативи, законопроекту №7198 про відшкодування пошкодженого та зруйнованого житла українцям, в Україні запускають платформу "Україна - наш Дім". Вона базується на трьох принципах: сприянні реконструкції екологічно сталими та енергоефективними способами; забезпеченні громад засобами цивільного захисту; розширеного доступу до житла та послуг для осіб з особливою вразливістю - з обмеженнями мобільності, постраждалих під час війни, у тому числі ветеранів", - заявила Шуляк за підсумками зустрічі за участі віце-прем’єр-міністра - міністра з питань громад, територій та розвитку інфраструктури Олександра Кубракова та представника Управління верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Кароліни Ліндхольм Біллінг.

Зокрема, меморандум передбачає співпрацю в розробці цифрового управління відбудовою, яке полегшить оцінку пошкоджень та виокремлення потреб для відновлення. Окрім цього, сторони розглянуть можливість створення віртуальної та фізичної мережі будівельних хабів у стратегічних місцях (головна мета хабів - консолідація, зберігання, розподіл та управління будівельними матеріалами, необхідними для ремонту та термінової відбудови пошкодженого житлового фонду).

За словами Кубракова, платформа дозволить міжнародним партнерам, бізнесу, гуманітарним організаціям, донорам та МФО інтегрувати інформацію про пошкодження, затребувану та надану допомогу для відновлення та забезпечення житлом.

"У фокусі проекту - прозора та справедлива компенсація за пошкоджене та зруйноване житло, механізм якої визначає законопроект №7198. На основі додатка "Дія" та механізму "Єпідтримка" плануємо забезпечити пряму допомогу громадянам для відновлення житла”, - зауважив Кубраков.

Своєю чергою, представник УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг наголосила на тому, що попри те, що війна проти Україні триває, ознаки швидкого відновлення стають дедалі очевиднішими - і люди обережно, але рішуче починають повертатися.

"Їхня мужність і стійкість має підтримуватися фінансово та зусиллями уряду та його партнерів у сфері гуманітарної діяльності та розвитку", - зауважила вона.

Додамо, Міністерство відновлення та УВКБ ООН також мобілізують підтримку для розробки інноваційних рішень, серед яких впровадження "ваучерів на відбудову" або умовних "готівкових коштів на ремонт". За допомогою них постраждалі зможуть ремонтувати своє житло.

Також Управління вже працює над забезпеченням збірних модульних будинків як перехідного житлового рішення для людей, чиї будинки не підлягають ремонту. Наразі проводиться пілотна закупівля збірних і повнофункціональних модульних будинків місцевого виробництва для таких сімей.

Нагадаємо, УВКБ ООН уже тісно співпрацює з урядом України, місцевою владою, ООН, громадянським суспільством та іншими партнерами, щоб підтримати найбільш уразливих осіб, які постраждали від війни - як людей, які залишилися на прифронтових територіях, так і тих, хто став переміщеними особами - отримати доступ до належного та гідного житла, особливо в зимовий період.

Так, у 2022 році УВКБ ООН підтримало майже 100 000 людей матеріалами для екстреного ремонту житла і на сьогодні завдяки співпраці було відремонтовано та утеплено вже близько 6000 будинків.

Ще приблизно 200 000 людей завдяки співпраці отримали місце для проживання в понад 700 центрах по всій Україні.