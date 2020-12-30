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В рамках контракта с Sinovac Biotech Украина получит 1,9 млн доз вакцины от COVID-19

Киев, Среда 30 декабря 2020 16:30
В рамках контракта с Sinovac Biotech Украина получит 1,9 млн доз вакцины от COVID-19
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения заключило договор на поставку использовано 1,913 млн доз вакцины против COVID-19 через ГП "Медицинские закупки Украины" производства компании "Синовак" (Sinovac Biotech, Китай). Первый транш составит 700 тысяч доз.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

"Благодаря поставке вакцин от компании "Синовак" мы получим 1,913 млн доз вакцин от коронавирусной болезни. Во время первой поставки вакцин в Украину доставят 700 тыс. доз. Их мы получим в течение 30 дней после регистрации вакцины или в стране-производителе, или в других странах", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Договор подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО "Лекхим", которое, по официальным подтверждениям компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины на территории Украины.

Как известно, "Синовак" (Sinovac Biotech) - крупнейшая китайская компания по производству вакцин. Была основана в Пекине в 2001 году, производит от 300 до 500 млн доз вакцин в год.

На промежуточных испытаниях вакцина Sinovac Biotech показала эффективность 97%.

В целом же, вакцины "Синовак" одобрены в 34 странах мира, в том числе Аргентиной, Бразилией, Индией, Турцией. Вакцина от гепатита А является переквалифицированной Всемирной организацией здравоохранения.

За время существования компании с 2002 года было осуществлено более 3 миллиардов вакцинаций, 59 миллионов из которых - детям.

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