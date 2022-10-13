В рамках ініціативи Ахметова на фронт передали 700 автомобілів, тисячі тепловізорів і дронів

Так, на підприємствах групи "Метінвест" виготовляється і передається військовим 150 тисяч бронежилетів. Тобто, кожен десятий бронежилет, який захищає наших військових, вироблений на заводах компанії.

Крім бронежилетів, воїни також отримали інші засоби захисту - понад 20 тисяч касок та 40 тисяч аптечок, вироблених згідно зі стандартами НАТО.

Також Ахметов спрямував мільйони на закупівлю автомобілів, дронів та рацій. Військовим вже передано понад 1011 сучасних дронів та 1292 рації, 1,6 тис. спеціальних приладів (тепловізорів, дальномірів).

Ще бізнеси SCM передали на фронт понад 700 авто - передусім надійних позашляховиків, та забезпечили їх пальним - всього на потреби ЗСУ та мирних міст було направлено 595 тис. літрів пального.

"Ми не плануємо зупинятися. І робитимемо все, щоб наблизити перемогу України. І ми обов'язково переможемо", - заявив Рінат Ахметов.

Як відомо, від початку війни бізнеси SCM направили на допомогу Україні та українцям понад 3 млрд грн.