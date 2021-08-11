В рамках "Большой стройки" восстановят участок трассы М-19, который ведет к границе с Румынией

Всего будут восстановлены три участка трассы: км 448+273 - км 454+300; км 457+660 - км 471+592; км 471+592 - км 482+370.

"Текущий средний ремонт автодороги М-19 дорожники начали с участка км 471+592 - км 482+370. Наибольшая концентрация дорожной спецтехники - на участке от транспортного кольца в Мамаевцах и до города Кицмань", - отмечается в сообщении.

На данный момент на 5,2 км уже выполнены работы по регенерации основания дорожной одежды, на 4,7 км устроен нижний слой асфальтобетона, на 6 км расчищена обочина от поросли и кустарников.

На объекте подрядчик "ШБУ - 77" задействовал около сотни дорожных рабочих, механизаторов и инженеров. Также привлечены 20 единиц спецтехники, 30 самосвалов и 9 катков.

В процессе текущего среднего ремонта дорога будет приведена к современным параметрам нагрузки и безопасности движения.

Трасса М-19 ведет к украинско-румынской границе через КПП "Порубное" и является частью европейского автомобильного маршрута Е85.