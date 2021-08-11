ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В рамках "Большой стройки" восстановят участок трассы М-19, который ведет к границе с Румынией

Новина українською →
Киев, Среда 11 августа 2021 10:38
В рамках "Большой стройки" восстановят участок трассы М-19, который ведет к границе с Румынией Фото: восстановление участка трассы М-19, который ведет к границе с Румынией (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Более 30 км автодороги М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече будет отремонтировано на Буковине в рамках программы президента "Большая стройка".

Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Черновицкой области Facebook.

Всего будут восстановлены три участка трассы: км 448+273 - км 454+300; км 457+660 - км 471+592; км 471+592 - км 482+370.

"Текущий средний ремонт автодороги М-19 дорожники начали с участка км 471+592 - км 482+370. Наибольшая концентрация дорожной спецтехники - на участке от транспортного кольца в Мамаевцах и до города Кицмань", - отмечается в сообщении.

На данный момент на 5,2 км уже выполнены работы по регенерации основания дорожной одежды, на 4,7 км устроен нижний слой асфальтобетона, на 6 км расчищена обочина от поросли и кустарников.

В рамках &quot;Большой стройки&quot; восстановят участок трассы М-19, который ведет к границе с Румынией

На объекте подрядчик "ШБУ - 77" задействовал около сотни дорожных рабочих, механизаторов и инженеров. Также привлечены 20 единиц спецтехники, 30 самосвалов и 9 катков.

В процессе текущего среднего ремонта дорога будет приведена к современным параметрам нагрузки и безопасности движения.

Трасса М-19 ведет к украинско-румынской границе через КПП "Порубное" и является частью европейского автомобильного маршрута Е85.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируют обновить 4500 км и 2000 км местных дорог.

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка Румыния
NEWS
Минздрав сообщил о 1122 новых заражениях коронавирусом в Украине
Минздрав сообщил о 1122 новых заражениях коронавирусом в Украине
DAILY
Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Трудовые резервы. Куда едут работать украинцы и как их хотят вернуть в страну