В рамках "Великого будівництва" відновлять ділянку траси М-19, яка веде до кордону з Румунією

Понад 30 км автошляху М-19 Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече буде відремонтовано на Буковині в рамках програми президента "Велике будівництво".

Про це повідомила Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області у Facebook .

Усього будуть відновлені три ділянки траси: км 448+273 - км 454+300; км 457+660 - км 471+592; км 471+592 - км 482+370.

"Поточний середній ремонт автошляху М-19 шляховики розпочали з ділянки км 471+592 - км 482+370. Найбільша концентрація дорожньої спецтехніки - на ділянці від транспортного кільця у Мамаївцях і до міста Кіцмань", - зазначається у дописі.

Зараз на 5,2 км вже виконані роботи з регенерації основи дорожнього одягу, на 4,7 км влаштовано нижній шар асфальтобетону, на 6 км розчищене узбіччя від порослі та чагарників.

На об‘єкті підрядник "ШБУ - 77" задіяв близько сотні дорожніх робітників, механізаторів та інженерів. Також залучено 20 одиниць спецтехніки, 30 самоскидів та 9 котків.

У процесі поточного середнього ремонту дорогу буде приведено до сучасних параметрів навантаження та безпеки руху.

Траса М-19 веде до українсько-румунського кордону через КПП "Порубне" і є частиною Європейського автомобільного маршруту Е85.