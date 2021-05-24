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В рамках "Большой стройки" на ВДНХ начинается создание современного урбан-парка

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Киев, Понедельник 24 мая 2021 13:22
В рамках "Большой стройки" на ВДНХ начинается создание современного урбан-парка Фото: на ВДНХ начинается создание современного урбан-парка (vdng.ua)
Автор: РБК-Украина

На столичном ВДНХ в рамках программ президента "Большая стройка" и "Здоровая Украина" возведут уникальный современный урбан-парк.

Об этом сообщает пресс-служба Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ).

Здесь обустроят бетонный скейтпарк, площадки для уличных видов футбола, баскетбола, танцев, воркаута и ​​паркура, клаймбинга, дорожки для бега, детские урбан-локации и столы для тенниса.

Отмечается, что урбан-парк на ВДНХ - это пространство, которое будет предназначено для занятий спортом, в частности уличными культурами, и проведения мероприятий.

"Кроме тренировок, в урбан-парке планируют регулярно проводить батлы и джемы уличных культур, реализовывать спортивные проекты и медийные мероприятия, которые помогут создать в спортивном кластере ВДНХ уникальную живую атмосферу", - говорится в сообщении.

В рамках &quot;Большой стройки&quot; на ВДНХ начинается создание современного урбан-паркаВ рамках &quot;Большой стройки&quot; на ВДНХ начинается создание современного урбан-парка

Важной частью пространства станет и Street Culture Hub, который объединит сообщество уличных культур из разных городов Украины вместе с известными атлетами, артистами и различными командами.

"Уверен, что проект станет примером и драйвером целой отрасли в Украине. Круто, что государство, в частности Президент, поддерживает такие стратегически важные объекты. Тем более что основы молодежной политики теперь закреплены на законодательном уровне", - отметил Евгений Мушкин, генеральный директор Национального комплекса "Экспоцентр Украины".

Создание для украинцев широких возможностей для занятий спортом предусмотрено в национальной программе "Здоровая Украина", инициированной Президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, создание масштабных спортивных объектов уже второй год происходит по всей Украине и в рамках президентской программы развития инфраструктуры "Большая стройка".

Финальную концепцию спортивного кластера ВДНХ представят в июне этого года. Сейчас все желающие могут ознакомиться с мастер-планом урбан-парка и оставить команде разработчиков свои отзывы и пожелания по ссылке.

Будущий урбан-парк - это часть концепции спортивного кластера, который появится на ВДНХ. Его разработкой занимается компания по трансформации городских пространств Big City Lab вместе с соавтором концепции развития ВДНХ, литовским урбанистом Тадасом Йонаускисом.

Концепцию урбан-парка разрабатывает команда Street Culture под руководством Егора Матюхина и архитекторы уличных культур с Urban Reform - Александра Нарыжная и Анастасия Палий. Подготовительные работы по созданию парка на ВДНХ начнутся уже 28 мая.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "большое строительство" Кирилл Тимошенко сообщил, что по инициативе президента Владимира Зеленского в каждой области Украины до 2024 года появится многофункциональный спортивный объект, где можно будет проводить всеукраинские и международные соревнования по не менее чем пяти олимпийским видам спорта. Часть объектов уже сдана.

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