В рамках "Большой стройки" стартовал ремонт двух курортных дорог Николаевской области

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" почти одновременно стартовали ремонтные работы на популярных туристических маршрутах Николаевской области: дорогах Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха "Черноморка" и Т-15-15 "Федоровка - Рыбаковка - база отдыха "Луговое".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.
"Реанимация курортных направлений позволит уже в следующем летнем сезоне существенно увеличить туристический потенциал Николаевщины и поток отдыхающих к морскому побережью Очакова, Рыбаковки и Лугового", - отметили в ОГА.
Подрядные организации приступили к вырубке поросли, очистке труб, демонтажу прикромочных лотков и дорожных знаков, фрезерованию старого покрытия и доведению дорог к нормативной ширины.
На обоих направлениях дорожники устраивают усиленную основу по технологии СФОВ. Это смесь материалов, получаемая из отфрезерованного покрытия и нового каменного материала (щебеночно-песчаной смеси).
После укладки основания на дорогах начнут делать новое покрытие из двух слоев асфальтобетона.
Напомним, ранее сообщалось, что в сферу управления Министерства инфраструктуры перешло Государственное агентство развития туризма. Ожидается, что это позволит создать новые условия для развития туристического сектора, сформировав качественную инфраструктуру существующих и будущих туристических объектов в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".