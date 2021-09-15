В рамках "Большой стройки" стартовал ремонт двух курортных дорог Николаевской области

"Реанимация курортных направлений позволит уже в следующем летнем сезоне существенно увеличить туристический потенциал Николаевщины и поток отдыхающих к морскому побережью Очакова, Рыбаковки и Лугового", - отметили в ОГА.

Подрядные организации приступили к вырубке поросли, очистке труб, демонтажу прикромочных лотков и дорожных знаков, фрезерованию старого покрытия и доведению дорог к нормативной ширины.

На обоих направлениях дорожники устраивают усиленную основу по технологии СФОВ. Это смесь материалов, получаемая из отфрезерованного покрытия и нового каменного материала (щебеночно-песчаной смеси).

После укладки основания на дорогах начнут делать новое покрытие из двух слоев асфальтобетона.