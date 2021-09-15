ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В рамках "Большой стройки" стартовал ремонт двух курортных дорог Николаевской области

Новина українською →
Николаев, Среда 15 сентября 2021 14:30
В рамках "Большой стройки" стартовал ремонт двух курортных дорог Николаевской области Фото: в рамках "Большой стройки" стартовал ремонт двух курортных дорог Николаевской области (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" почти одновременно стартовали ремонтные работы на популярных туристических маршрутах Николаевской области: дорогах Т-15-07 Николаев - Парутино - Очаков - база отдыха "Черноморка" и Т-15-15 "Федоровка - Рыбаковка - база отдыха "Луговое".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

"Реанимация курортных направлений позволит уже в следующем летнем сезоне существенно увеличить туристический потенциал Николаевщины и поток отдыхающих к морскому побережью Очакова, Рыбаковки и Лугового", - отметили в ОГА.

Подрядные организации приступили к вырубке поросли, очистке труб, демонтажу прикромочных лотков и дорожных знаков, фрезерованию старого покрытия и доведению дорог к нормативной ширины.

На обоих направлениях дорожники устраивают усиленную основу по технологии СФОВ. Это смесь материалов, получаемая из отфрезерованного покрытия и нового каменного материала (щебеночно-песчаной смеси).

После укладки основания на дорогах начнут делать новое покрытие из двух слоев асфальтобетона.

У рамках програми «Велике Будівництво» продовжується відновлення територіальних доріг до моря Цьогоріч Служба...

Posted by Миколаївська обласна державна адміністрація on Tuesday, September 14, 2021

Напомним, ранее сообщалось, что в сферу управления Министерства инфраструктуры перешло Государственное агентство развития туризма. Ожидается, что это позволит создать новые условия для развития туристического сектора, сформировав качественную инфраструктуру существующих и будущих туристических объектов в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Теракт в Днепре: все подробности
Теракт в Днепре: все подробности
DAILY
Инфляция на марше. Что происходит с ценами на газ в Европе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Инфляция на марше. Что происходит с ценами на газ в Европе и чего ждать Украине