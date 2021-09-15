У рамках "Великого будівництва" стартував ремонт двох курортних доріг Миколаївської області
У рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" майже одночасно стартували ремонтні роботи на популярних туристичних маршрутах Миколаївської області: дорогах Т-15-07 "Миколаїв - Парутине - Очаків - база відпочинку "Чорноморка" та Т-15-15 "Федорівка - Рибаківка - база відпочинку "Лугове".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Миколаївської ОДА.
"Реанімація курортних напрямків дозволить уже наступного літнього сезону суттєво збільшити туристичний потенціал на Миколаївщині та потік відпочивальників до морського узбережжя Очакова, Рибаківки та Лугового", - наголосили в ОДА.
Підрядні організації приступили до вирубування порослі, очищення труб, демонтажу прикрайкових лотків і дорожніх знаків, фрезерування старого покриття та доведення доріг до нормативної ширини.
На обох напрямках дорожники влаштовують посилену основу за технологією СФОВ. Це суміш матеріалів, що отримується з відфрезерованого покриття і нового кам’яного матеріалу (щебенево-піщаної суміші).
Після укладання основи на дорогах почнуть робити нове покриття з двох шарів асфальтобетону.
У рамках програми «Велике Будівництво» продовжується відновлення територіальних доріг до моря Цьогоріч Служба...Posted by Миколаївська обласна державна адміністрація on Tuesday, September 14, 2021
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до сфери управління міністерства інфраструктури перейшло Державне агентство розвитку туризму. Очікується, що це дозволить створити нові умови для розвитку туристичного сектора, сформувавши якісну інфраструктуру існуючих і майбутніх туристичних об'єктів у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".