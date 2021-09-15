У рамках "Великого будівництва" стартував ремонт двох курортних доріг Миколаївської області

У рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" майже одночасно стартували ремонтні роботи на популярних туристичних маршрутах Миколаївської області: дорогах Т-15-07 "Миколаїв - Парутине - Очаків - база відпочинку "Чорноморка" та Т-15-15 "Федорівка - Рибаківка - база відпочинку "Лугове".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Миколаївської ОДА.

"Реанімація курортних напрямків дозволить уже наступного літнього сезону суттєво збільшити туристичний потенціал на Миколаївщині та потік відпочивальників до морського узбережжя Очакова, Рибаківки та Лугового", - наголосили в ОДА.

Підрядні організації приступили до вирубування порослі, очищення труб, демонтажу прикрайкових лотків і дорожніх знаків, фрезерування старого покриття та доведення доріг до нормативної ширини.

На обох напрямках дорожники влаштовують посилену основу за технологією СФОВ. Це суміш матеріалів, що отримується з відфрезерованого покриття і нового кам’яного матеріалу (щебенево-піщаної суміші).

Після укладання основи на дорогах почнуть робити нове покриття з двох шарів асфальтобетону.