В рамках "Большой стройки" обновили уже 154 приемных отделений

В рамках президентской программы "Большая строка" со 177 приемных отделений, обновление которых запланировано на 2021 год, строительные работы завершены уже в 154 приемных отделениях по всей Украине.

Об этом говорится в сообщении Минрегиона.

Всего в рамках программы обновляется почти 150 тысяч м2 площади приемных отделений. Финансирование реконструкции и строительства происходит в партнерстве государственного и местных бюджетов. Его общий объем - 3,7 миллиарда гривен.

"Благодаря строительству и обновлению приемных отделений более 37 миллионов украинцев получат доступ к более качественному медицинскому обслуживанию", - говорится в сообщении.

В число лучших десяти областей по обновлению приемных отделений вошли: Черновицкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Кировоградская, Луганская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области.

В то же время на сайте Черновицкой ОГА сообщили, что в области реконструировали отделение Сокирянской, Сторожинецкой, Выжницкой больницы, а также больницы скорой медицинской помощи и областной клинической больницы в Черновцах.

Строительные работы уже завершены, сейчас в учреждениях идет установка мощного диагностического оборудования, в частности компьютерных томографов.