ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В рамках "Большой стройки" обновили уже 154 приемных отделений

Новина українською → Киев, Пятница 30 апреля 2021 17:06
В рамках "Большой стройки" обновили уже 154 приемных отделений Фото: в рамках "Большой стройки" обновили уже 154 приемных отделений (bukoda.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В рамках президентской программы "Большая строка" со 177 приемных отделений, обновление которых запланировано на 2021 год, строительные работы завершены уже в 154 приемных отделениях по всей Украине.

Об этом говорится в сообщении Минрегиона.

Всего в рамках программы обновляется почти 150 тысяч м2 площади приемных отделений. Финансирование реконструкции и строительства происходит в партнерстве государственного и местных бюджетов. Его общий объем - 3,7 миллиарда гривен.

"Благодаря строительству и обновлению приемных отделений более 37 миллионов украинцев получат доступ к более качественному медицинскому обслуживанию", - говорится в сообщении.

В число лучших десяти областей по обновлению приемных отделений вошли: Черновицкая, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Кировоградская, Луганская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области.

В то же время на сайте Черновицкой ОГА сообщили, что в области реконструировали отделение Сокирянской, Сторожинецкой, Выжницкой больницы, а также больницы скорой медицинской помощи и областной клинической больницы в Черновцах.

Строительные работы уже завершены, сейчас в учреждениях идет установка мощного диагностического оборудования, в частности компьютерных томографов.

Напомним, ранее о старте программы масштабного обновления приемных отделений заявил заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество больница Большая стройка
NEWS
Визит Блинкена в Украину: стала известна дата
Визит Блинкена в Украину: стала известна дата
DAILY
Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пасха на карантине. Как украинцы будут праздновать в условиях эпидемии