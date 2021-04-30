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В рамках "Великого будівництва" оновили вже 154 приймальних відділень

Новость на русском → Київ, П'ятниця 30 квітня 2021 17:06
В рамках "Великого будівництва" оновили вже 154 приймальних відділень Фото: в рамках "Великого будівництва" оновили вже 154 приймальних відділень (bukoda.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В рамках президентської програми "Велике будівництво" зі 177 приймальних відділень, оновлення яких заплановано на 2021 рік, будівельні роботи завершені вже у 154 приймальних відділеннях у всій Україні.

Про це ідеться у повідомленні Мінрегіону.

Загалом у межах програми оновлюється майже 150 тисяч м2 площі приймальних відділень. Фінансування реконструкції та будівництва відбувається у партнерстві державного та місцевих бюджетів. Його загальний обсяг - 3,7 мільярда гривень.

"Завдяки будівництву та оновленню приймальних відділень понад 37 мільйонів українців отримають доступ до більш якісного медичного обслуговування", - йдеться у повідомленні.

У число кращих десяти областей з оновлення приймальних відділень увійшли: Чернівецька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, Луганська, Херсонська, Хмельницька та Черкаська області.

Водночас на сайті Чернівецької ОДА повідомили, що в області реконструювали відділення Сокирянської, Сторожинецької, Вижницької лікарні, а також лікарні швидкої медичної допомоги та обласної клінічної лікарні у Чернівцях.

Будівельні роботи вже завершено, зараз у закладах триває встановлення потужного діагностичного обладнання, зокрема комп’ютерних томографів.

Нагадаємо, раніше про старт програми масштабного оновлення приймальних відділень заявив заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко.

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