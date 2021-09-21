В рамках "Большой стройки" проложили дороги до 40 природных парков и заповедников

Так, уже восстановлены дороги, ведущие к 17 национальным паркам, 11 заповедникам, 4 природным паркам, 2 ландшафтным паркам и 6 памятникам природы.

Среди обновленных дорог, в частности, называют 22,2 км трассы Р-47, обеспечивающей подъезд к биосферному заповеднику "Аскания-Нова".

Также впервые за 50 лет на дорогах Т-03-02, Т-03-06 и Т-03-01, ведущих к Шацкому национальному природному парку с 23 озерами, в ходе «Большой стройки» отремонтировано в общей сложности 50 км.

На подъезде к Национальному дендропарку "Софиевка" в Черкасской области дорожники восстановили 7,4 км объезда города Умань.

В этом году завершается восстановление 26 км дорог Т-25-19 и Т-25-03, ведущих к Национальному природному парку "Мезинский" на Черниговщине.

Проходит также ремонт 43 км дороги М-01 в пределах Киевской области, которая обеспечивает сообщение с Национальным природным парком «Залесье».

В настоящее время, по данным ведомства, проводится ремонт дороги, ведущей к Национальному природному парку "Гуцульщина" на Ивано-Франковщине.

В Днепропетровской области в рамках "Большой стройки" было "с нуля" построено 28 км дороги Н-31, ведущей к природному заповеднику "Днепровско-Орельский". А в соседней Кировоградской области была проведена полная реконструкция 5 км и текущий средний ремонт 76 км дороги Н-23. Эта трасса обеспечивает комфортное сообщение с дендропарком "Веселые Боковеньки".

Кроме этого, во Львовской области проходит восстановление дороги Т-14-25, ведущей к заповеднику "Росточье".

"Укравтодор" напоминает также, что один из самых главных туристических магнитов Украины, остров Хортица, вскоре будет соединен с обоими берегами Днепра магистралью, проходящей по новым Запорожским мостам.