В рамках "Большого строительства" полностью восстановили трассу в Очаков

"Трасса Т-15-13 "Нечаянное-Очаков" еще прошлым летом была в плачевном состоянии. Чтобы добраться до курортного городка Очаков и Черноморской косы, туристы и жители Очаковщины были вынуждены объезжать разбитый маршрут полевыми дорогами и обочинами", - говорится в сообщении.

Сейчас весь маршрут до побережья Черного моря и порта "Очаков" длиной 37 км восстановлен.

С целью сохранения обновленного дорожного полотна перед Очаковом установлен комплекс автоматического габаритно-весового взвешивания-в-движении (Weigh-in-Motion).

"WIM-система позволяет фиксировать нарушения перевозчиками весовых норм и габаритных параметров, а также сохранить обновленную автодорогу от преждевременного разрушения", - рассказали в ОГА.

На отдельных участках автодороги еще завершаются дорожные работы по планированию и уплотнению обочины, устройству бортового камня, барьерного ограждения, установке автопавильонов, нанесению горизонтальной разметки и установке дорожных знаков.

"Благодаря программе президента Украины "Большая стройка" обновляются не только основные магистрали области, но и территориальные дороги, ведущие к небольшим городкам и поселкам", - отметили в облгосадминистрации.