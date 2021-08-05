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В рамках "Большого строительства" полностью восстановили трассу в Очаков

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Николаев, Четверг 05 августа 2021 11:24
В рамках "Большого строительства" полностью восстановили трассу в Очаков Фото: в рамках "Большого строительства" полностью восстановили трассу в Очаков (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Трасса Т-15-13, которая ведет в курортный город Очаков, отремонтирована и покрыта двумя слоями асфальтобетона по всей протяженности. Ремонт дороги, которая до недавнего времени была одной из худших в Николаевской области, прошел в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

"Трасса Т-15-13 "Нечаянное-Очаков" еще прошлым летом была в плачевном состоянии. Чтобы добраться до курортного городка Очаков и Черноморской косы, туристы и жители Очаковщины были вынуждены объезжать разбитый маршрут полевыми дорогами и обочинами", - говорится в сообщении.

Сейчас весь маршрут до побережья Черного моря и порта "Очаков" длиной 37 км восстановлен.

С целью сохранения обновленного дорожного полотна перед Очаковом установлен комплекс автоматического габаритно-весового взвешивания-в-движении (Weigh-in-Motion).

В рамках &quot;Большого строительства&quot; полностью восстановили трассу в Очаков

"WIM-система позволяет фиксировать нарушения перевозчиками весовых норм и габаритных параметров, а также сохранить обновленную автодорогу от преждевременного разрушения", - рассказали в ОГА.

На отдельных участках автодороги еще завершаются дорожные работы по планированию и уплотнению обочины, устройству бортового камня, барьерного ограждения, установке автопавильонов, нанесению горизонтальной разметки и установке дорожных знаков.

"Благодаря программе президента Украины "Большая стройка" обновляются не только основные магистрали области, но и территориальные дороги, ведущие к небольшим городкам и поселкам", - отметили в облгосадминистрации.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в течение этого года планируется завершить ремонт, реконструкцию и строительство 4500 км государственных и 2000 км местных дорог.

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