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У рамках "Великого будівництва" повністю відновили трасу до Очакова

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Миколаїв, Четвер 05 серпня 2021 11:24
У рамках "Великого будівництва" повністю відновили трасу до Очакова Фото: у рамках "Великого будівництва" повністю відновили трасу до Очакова (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Траса Т-15-13, що веде до курортного міста Очаків, відремонтована та вкрита двома шарами асфальтобетону по всій протяжності. Ремонт дороги, яка донедавна була однією з найгірших у Миколаївській області, відбувся у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Миколаївської ОДА.

"Траса Т-15-13 "Нечаяне-Очаків" ще минулого літа була в плачевному стані. Щоб дістатися до курортного містечка Очаків та Чорноморської коси, туристи та жителі Очаківщини були змушені об'їжджати розбитий маршрут польовими дорогами та узбіччями", - йдеться у повідомленні.

Зараз увесь маршрут до узбережжя Чорного моря та порту "Очаків" довжиною 37 км відновлено.

З метою збереження оновленого дорожнього полотна перед Очаковом встановлено комплекс автоматичного габаритно-вагового зважування-в-русі (Weigh-in-Motion).

У рамках &quot;Великого будівництва&quot; повністю відновили трасу до Очакова

"WIM-система дозволяє фіксувати порушення перевізниками вагових норм та габаритних параметрів, а також зберегти оновлений автошлях від передчасного руйнування", - розповіли в ОДА.

На окремих ділянках автошляху ще завершуються дорожні роботи з планування та ущільнення узбіччя, влаштування бортового каменю, бар’єрного огородження, установки автопавільйонів, нанесення горизонтальної розмітки та встановлення дорожніх знаків.

"Завдяки програмі президента України "Велике будівництво" оновлюються не лише основні магістралі області, а й територіальні дороги, що ведуть до невеличких містечок та селищ", - зазначили в облдержадміністрації.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що протягом цього року планується завершити ремонт, реконструкцію та будівництво 4500 км державних і 2000 км місцевих доріг.

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Велике будівництво
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