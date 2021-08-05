У рамках "Великого будівництва" повністю відновили трасу до Очакова

Траса Т-15-13, що веде до курортного міста Очаків, відремонтована та вкрита двома шарами асфальтобетону по всій протяжності. Ремонт дороги, яка донедавна була однією з найгірших у Миколаївській області, відбувся у рамках програми президента Володимира Зеленського " Велике будівництво ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Миколаївської ОДА.

"Траса Т-15-13 "Нечаяне-Очаків" ще минулого літа була в плачевному стані. Щоб дістатися до курортного містечка Очаків та Чорноморської коси, туристи та жителі Очаківщини були змушені об'їжджати розбитий маршрут польовими дорогами та узбіччями", - йдеться у повідомленні.

Зараз увесь маршрут до узбережжя Чорного моря та порту "Очаків" довжиною 37 км відновлено.

З метою збереження оновленого дорожнього полотна перед Очаковом встановлено комплекс автоматичного габаритно-вагового зважування-в-русі (Weigh-in-Motion).

"WIM-система дозволяє фіксувати порушення перевізниками вагових норм та габаритних параметрів, а також зберегти оновлений автошлях від передчасного руйнування", - розповіли в ОДА.

На окремих ділянках автошляху ще завершуються дорожні роботи з планування та ущільнення узбіччя, влаштування бортового каменю, бар’єрного огородження, установки автопавільйонів, нанесення горизонтальної розмітки та встановлення дорожніх знаків.

"Завдяки програмі президента України "Велике будівництво" оновлюються не лише основні магістралі області, а й територіальні дороги, що ведуть до невеличких містечок та селищ", - зазначили в облдержадміністрації.